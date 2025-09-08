Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ

Он был создан в честь рекорда спортсмена по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Подарок показала в соцсетях супруга 39-летнего хоккеиста.

Смартфон украшен специальной гравировкой и упакован в коробку со встроенным экраном, на котором воспроизводится момент рекордного гола.

Ранее в США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

