Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
Российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили уникальный iPhone с эксклюзивным дизайном, сообщает «Спорт-Экспресса».
Он был создан в честь рекорда спортсмена по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Подарок показала в соцсетях супруга 39-летнего хоккеиста.
Смартфон украшен специальной гравировкой и упакован в коробку со встроенным экраном, на котором воспроизводится момент рекордного гола.
Ранее в США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
