Зеленский сообщил о посещении передовых позиций в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ в Запорожской области. Фото визита размещены в его Telegram-канале.
На видео лидер Украины вручает награды военнослужащим и фотографируется с ними. Кадры были сделаны в помещении, по ним определить точно местоположение Зеленского невозможно.
На прошлой неделе Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области. Ранее он встретился с военными на Бахмутском направлении.
Ранее сегодня член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ продолжают перегруппировку сил на Запорожском направлении, уже сосредоточено до 75 тысяч военнослужащих, передает НСН.
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