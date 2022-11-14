На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней

По словам чиновника, мирные переговоры можно начать при условии незамедлительного прекращения боевых действий Москвой, вывода войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности страны, а также выплаты ущерба и предоставления надежных гарантий того, что агрессия не повторится. Николенко подчеркнул, что при иных условиях достижение устойчивого мира не представляется возможным.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал неприемлемым условие о выводе российских войск с территории Украины для начала переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

