На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней. Об этом он сообщил в своем профиле в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

НАТО не собирается навязывать Украине условия для прекращения конфликта

По словам чиновника, мирные переговоры можно начать при условии незамедлительного прекращения боевых действий Москвой, вывода войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности страны, а также выплаты ущерба и предоставления надежных гарантий того, что агрессия не повторится. Николенко подчеркнул, что при иных условиях достижение устойчивого мира не представляется возможным.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал неприемлемым условие о выводе российских войск с территории Украины для начала переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияПереговорыМИД Украины
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