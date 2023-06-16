Зеленский сообщил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт

Украинский лидер задался вопросом, почему Трамп не сделал это раньше. «Он был президентом, когда здесь шла война», — возмутился Зеленский, который, судя по всему, имел в виду боевые действия в Донбассе с 2014 года.

Президент Украины усомнился в том, что сегодня в мире есть люди, которые могли бы просто переговорить с президентом России Владимиром Путиным и остановить кровопролитие.

Зеленский также призвал Запад без бюрократии передать Киеву самолеты F-16.

Ранее Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

