Зеленский сообщил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт
Глава Украины Владимир Зеленский сообщил NBC, что не верит обещаниям бывшего американского лидера Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт в случае возвращения в президентское кресло.
Украинский лидер задался вопросом, почему Трамп не сделал это раньше. «Он был президентом, когда здесь шла война», — возмутился Зеленский, который, судя по всему, имел в виду боевые действия в Донбассе с 2014 года.
Президент Украины усомнился в том, что сегодня в мире есть люди, которые могли бы просто переговорить с президентом России Владимиром Путиным и остановить кровопролитие.
Зеленский также призвал Запад без бюрократии передать Киеву самолеты F-16.
Ранее Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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