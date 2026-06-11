Попова: Россияне будут защищены при любой возможной пандемии

Россия делает все, чтобы быть готовой к любым возможным пандемиям и эпидемиям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Руководитель федеральной службы ответила на вопрос, готова ли страна к пандемиям страшнее коронавирусной.

«Наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», - подчеркнула Попова.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что человечество оказалось на грани новой глобальной пандемии, она может стать опаснее предыдущих, пишет 360.ru.

