Попова: Россияне будут защищены при любой возможной пандемии
Россия делает все, чтобы быть готовой к любым возможным пандемиям и эпидемиям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.
Руководитель федеральной службы ответила на вопрос, готова ли страна к пандемиям страшнее коронавирусной.
«Наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», - подчеркнула Попова.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что человечество оказалось на грани новой глобальной пандемии, она может стать опаснее предыдущих, пишет 360.ru.
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