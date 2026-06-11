В Индийском океане найдено крупнейшее кладбище китов возрастом более 5 млн лет

Исследование было сделано в зоне разлома Диамантина в юго-восточной части Индийского океана на глубине 4616-7001 метра. Эксперты зафиксировали скопление из 476 ископаемых останков китообразных и пяти современных природных сообществ, образовавшихся вокруг павших китов. Общая протяженность некрополя составляет около 1200 километров. Возможное количество захоронений может достигать 10 миллионов.

Такое аномальное скопление объясняется особенностями рельефа дна и обилием кормовой базы для китов. Открытие было сделано с помощью батискафа Фэньдоучжэ, позволяет ученым изучать роль китообразных в углеродном цикле и эволюцию глубоководных экосистем.

Ранее пропавший после спасения кит был вновь найден в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

