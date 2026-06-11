Над территорией России уничтожили 330 украинских БПЛА

Заботкин: Проводимая политика ЦБ соответствует текущим обстоятельствам

В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

Президент Финляндии сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с Путиным

Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов

День России граждане отметят в турпоездках по стране