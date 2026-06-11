Над территорией России уничтожили 330 украинских БПЛА

Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали над территорией страны 330 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажный дом, пострадали два человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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