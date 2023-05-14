Зеленский напомнил, что Трамп не смог прекратить конфликт в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что Дональд Трамп, когда занимал президентский пост, не положил конец конфликту на Донбассе.

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«Я не уверен, что он тогда был глубоко погружен в этот вопрос, но тем не менее он не решил вопрос», — сказал глава государства. Он не исключил, что это не было приоритетной задачей для Трампа.

Ранее Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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