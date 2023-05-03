Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа

Бывший глава Белого дома считает, что для достижения мира на Украине не требуется больших усилий. Многое из происходящего касается денег и армии, отметил Трамп.

«Я бы справился за 24 часа», - сказал он.

По словам политика, он хорошо знает президентов России и Украины и понимает суть конфликта.

Трамп ранее упрекнул власти США в провоцировании украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

