Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. Политик дал интервью телеканалу GBNews.

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Бывший глава Белого дома считает, что для достижения мира на Украине не требуется больших усилий. Многое из происходящего касается денег и армии, отметил Трамп.

«Я бы справился за 24 часа», - сказал он.

По словам политика, он хорошо знает президентов России и Украины и понимает суть конфликта.

Трамп ранее упрекнул власти США в провоцировании украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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