Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа
3 мая 202323:55
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. Политик дал интервью телеканалу GBNews.
Бывший глава Белого дома считает, что для достижения мира на Украине не требуется больших усилий. Многое из происходящего касается денег и армии, отметил Трамп.
«Я бы справился за 24 часа», - сказал он.
По словам политика, он хорошо знает президентов России и Украины и понимает суть конфликта.
Трамп ранее упрекнул власти США в провоцировании украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru