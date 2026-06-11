Дань России граждане отметят в турпоездках по стране
Июньские праздничные выходные в России поддержали спрос на внутренний туризм после слабого майского сезона, сообщают «Известия».
Количество бронирований отелей увеличилось на 4–25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц в настоящее время достигла 95–100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%.
Несмотря на летний туристический всплеск, эксперты отмечают признаки охлаждения внутреннего рынка туризма на фоне укрепления рубля и перебоев с авиасообщением.
Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. В Нижнем Новгороде количество бронирований увеличилось в 1,5 раза, в Костроме — на треть, в Ярославле — на 28%, в Суздале — на 20%, в Екатеринбурге — на 15%. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост составил около 10%.
При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6,6 тыс. рублей за ночь, что на 5% выше уровня 2025 года.
Ранее стало известно, что половина российских граждан планирует потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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