Дань России граждане отметят в турпоездках по стране

Количество бронирований отелей увеличилось на 4–25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц в настоящее время достигла 95–100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%.

Несмотря на летний туристический всплеск, эксперты отмечают признаки охлаждения внутреннего рынка туризма на фоне укрепления рубля и перебоев с авиасообщением.

Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. В Нижнем Новгороде количество бронирований увеличилось в 1,5 раза, в Костроме — на треть, в Ярославле — на 28%, в Суздале — на 20%, в Екатеринбурге — на 15%. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост составил около 10%.

При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6,6 тыс. рублей за ночь, что на 5% выше уровня 2025 года.

Ранее стало известно, что половина российских граждан планирует потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

