Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Москва и Вашингтон обсуждают проведение новой встречи по урегулированию конфликта. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ, фрагмент которого опубликовал телеканал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны рассматривают два возможных формата — либо полноценные трехсторонние переговоры, либо поэтапные контакты с участием американской делегации, которая сначала приедет в Киев, а затем отправится в Россию. При этом конкретные сроки и окончательный формат встречи пока не определены.