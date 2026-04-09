Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Москва и Вашингтон обсуждают проведение новой встречи по урегулированию конфликта. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ, фрагмент которого опубликовал телеканал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, стороны рассматривают два возможных формата — либо полноценные трехсторонние переговоры, либо поэтапные контакты с участием американской делегации, которая сначала приедет в Киев, а затем отправится в Россию. При этом конкретные сроки и окончательный формат встречи пока не определены.
Он также отметил, что ранее в переговорном процессе возникла пауза из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас диалог возобновился, однако обсуждение ключевых вопросов, включая гарантии безопасности для Украины, еще продолжается и окончательных решений нет.
С начала года Россия и Украина при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошел в Женеве 17-18 февраля, передает «Радиоточка НСН».
