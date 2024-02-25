Зеленский сделал заявление об ударах по России

Киев не будет использовать оружие, переданное Украине западными странами, для поражения целей на территории России. Заявление президента Владимира Зеленского процитировало издание «Страна.ua».

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«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — заявил президент Украины.

Ранее западные партнеры Украины потребовали от Киева список целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения ударов по ним, пишет ТАСС.



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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеРоссияВладимир Зеленский

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