Зеленский: Россия ищет «паузу» для восстановления сил в переговорах с Украиной

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — цитирует выступление Зеленского на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе РИА Новости.

Ранее болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg заявил, что целью инцидента с падением ракеты в Польше могла быть дискредитация идеи диалога между Россией и Украиной.

