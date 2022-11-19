Зеленский: Россия ищет «паузу» для восстановления сил в переговорах с Украиной

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Москва, заявляя о готовности к переговорам с Киевом, ищет «краткосрочное затишье», чтобы восстановить силы.

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«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — цитирует выступление Зеленского на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе РИА Новости.

Ранее болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg заявил, что целью инцидента с падением ракеты в Польше могла быть дискредитация идеи диалога между Россией и Украиной.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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