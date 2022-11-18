Макрон заявил, что важнейшим посредником по ситуации с Украиной может стать Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times заявил, что у Китая есть полезная способность «оказывать давление» на Россию.

Китай выступил против исключения России из G20

По его мнению, Пекин в течение следующих месяцев выступит в роли важнейшего посредника по вопросу Украины.

Он считает, что председатель КНР Си Цзиньпин может сказать президенту РФ Владимиру Путину о необходимости «соблюдать международное право» и запрете пересечения черты «относительно применения ядерного оружия».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках G20 выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайУкраинаСпецоперацияЭммануэль Макрон
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