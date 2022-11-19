В Болгарии назвали целью инцидента в Польше дискредитацию идеи переговоров Москвы и Киева
Целью инцидента с падением ракеты в Польше могла быть дискредитация идеи диалога между Россией и Украиной. Об этом заявил болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg.
«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — считает Бояджиев.
Генерал допустил, что кому-то выгоден затяжной конфликта на Украине, так как это позволяет зарабатывать деньги от продажи оружия.
Кроме того, Бояджиев раскритиковал поставку вооружения Киеву со стороны Болгарии.
Во вторник две ракеты упали на территорию Польши, два человека погибли. Минобороны РФ отвергло причастность России к инциденту. Как позже заявили в Польше, ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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