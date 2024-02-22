Зеленский разрешил служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом разрешил лицам без гражданства и иностранным гражданам проходить службу в Национальной гвардии Украины. Соответствующий документ доступен на портале главы республики.

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Для подписания контракта на службу в Нацгвардии лицо должно законно находиться на украинской территории, не иметь судимости и быть годным к военной службе по состоянию здоровья. Отмечается, что перечисленные в указе лица могут занимать как рядовые должности, так и должности старшинского и сержантского составов.

Ранее Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая.

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ФОТО: скриншот с видео
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