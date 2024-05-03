Raiffeisen начнет реализацию плана по уходу из РФ в конце 2024 года

Raiffeisen Bank International (RBI) начнет разворачивать план по уходу из России в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль, пишет «Интерфакс». Такое решение принято в соответствии с требованием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Штробль уточнил, что компания подходит к данному процессу аккуратно, не сокращая свой бизнес в России очень быстро. Целью является сохранение ценности актива, чтобы впоследствии его можно было продать. Глава компании подчеркнул, что они работают над продажей банка, сообщается в материале. Штробль отметил, что продажа бизнеса – самый прозрачный и простой способ уйти с рынка.

Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года

Raiffeisen сообщал о намерении сократить бизнес в России весной 2022 года, после начала СВО на Украине. В 2023 году компания рассматривала несколько вариантов выхода с российского рынка, однако ни один из них не был реализован.

В апреле 2024 года банк сообщил, что ждет запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество немецких «Commerzbank» и «J.P.Morgan SE» и их дочерних российских структур ООО Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерцбанк Евразия» на сумму около €12,4 млн, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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