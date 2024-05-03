Raiffeisen начнет реализацию плана по уходу из РФ в конце 2024 года

Raiffeisen Bank International (RBI) начнет разворачивать план по уходу из России в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль, пишет «Интерфакс». Такое решение принято в соответствии с требованием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Штробль уточнил, что компания подходит к данному процессу аккуратно, не сокращая свой бизнес в России очень быстро. Целью является сохранение ценности актива, чтобы впоследствии его можно было продать. Глава компании подчеркнул, что они работают над продажей банка, сообщается в материале. Штробль отметил, что продажа бизнеса – самый прозрачный и простой способ уйти с рынка.