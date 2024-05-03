Минобороны России: ВС РФ поразили нефтебазу «Баловное»

Российские военные поразили нефтебазу «Баловное», с которой снабжали топливом воинские части ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении очередного американского танка Abrams. Кроме того, российскими войсками была уничтожена пусковая установка ЗРК Iris-T.

В Минобороны РФ добавили, что ВС РФ продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что общие потери украинской стороны с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, отмечает «РЕН ТВ».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры