Минобороны России: ВС РФ поразили нефтебазу «Баловное»
Российские военные поразили нефтебазу «Баловное», с которой снабжали топливом воинские части ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении очередного американского танка Abrams. Кроме того, российскими войсками была уничтожена пусковая установка ЗРК Iris-T.
В Минобороны РФ добавили, что ВС РФ продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что общие потери украинской стороны с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, отмечает «РЕН ТВ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru