Сдавшегося в плен бойца ВСУ приговорили к 18 годам лишения свободы
Южный окружной военный суд приговорил украинского военного, члена батальона «Азов» (запрещен на территории России) Владислава Плахотника к 18 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.
Отмечается, что первые три года Плахотник будет находиться в тюрьме, впоследствии его переведут в исправительную колонию строгого режима.
Судом установлено, что 18-летний Плахотник добровольно поступил на военную службу в батальоне «Азов» в июле 2023 года, его направили в учебный центр ВСУ. Осужденный участвовал в боевых действиях на территории ЛНР до декабря 2023 года, а в 2024 году, по его словам, добровольно сдался в плен российским военным.
Ранее командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили на 18 лет лишения свободы за атаку на нефтебазу в Брянской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru