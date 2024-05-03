Сдавшегося в плен бойца ВСУ приговорили к 18 годам лишения свободы

Отмечается, что первые три года Плахотник будет находиться в тюрьме, впоследствии его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Судом установлено, что 18-летний Плахотник добровольно поступил на военную службу в батальоне «Азов» в июле 2023 года, его направили в учебный центр ВСУ. Осужденный участвовал в боевых действиях на территории ЛНР до декабря 2023 года, а в 2024 году, по его словам, добровольно сдался в плен российским военным.

Ранее командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили на 18 лет лишения свободы за атаку на нефтебазу в Брянской области.

