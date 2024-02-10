Офис Зеленского: В боевых действиях участвуют 200-300 тысяч военных ВСУ

Сославшись на слова украинского лидера Владимира Зеленского, политик отметил, что в стране мобилизовали практически миллион человек. Непосредственно в зоне боевых действий были 200-300 тысяч военных.

«На фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было разрыва и, безусловно, была правильно построена логистика, подготовка людей, которые пойдут на ротацию и комплектацию, нужно, чтобы ТЦК (военкоматы. — НСН) работали немного иначе», — указал Подоляк.

В январе Зеленский заявлял, что в ВСУ служат около 880 тысяч человек.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии за январь. Как отметил глава военного ведомства, украинская сторона потеряла убитыми и ранеными более 23 тысяч человек.

