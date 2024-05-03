СМИ: В Аргентине резко сократили финансирование ядерной энергетики
Правительство Аргентины сократило государственное финансирование сферы ядерной энергетики в стране. Об этом сообщила руководитель Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA) Адриана Серкис, слова которой приводит Reuters.
Так, бюджет CNEA на уровне порядка 114 миллионов долларов был сохранен, несмотря на годовую инфляцию, которая приближается к 300%. Таким образом, текущей суммы хватит только для того, чтобы покрыть расходы до следующего месяца.
Серкис отметила, что уменьшение бюджета учреждения, которое курирует исследования и разработки в области ядерной энергетики в Аргентине, парализовало работы по строительству малого модульного реактора, а также по другим проектам в области ядерной энергетики.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что чиновникам государства и членам их семей запретят использовать для полетов частные самолеты. Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи. Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Аргентине резко сократили финансирование ядерной энергетики
- Группа «Пикник» впервые представила новую песню после теракта в «Крокусе»
- ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
- Deep Purple представили первую композицию из нового альбома
- Путин: Попытки нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут пресекаться
- «Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей
- Альбом группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым винилом в 1970-1990 годах
- Популярность автотуризма в России выросла на 15% за год
- СМИ: В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций
- Латвия начала возводить противотанковые рвы на белорусской и российской границах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru