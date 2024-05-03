СМИ: В Аргентине резко сократили финансирование ядерной энергетики

Так, бюджет CNEA на уровне порядка 114 миллионов долларов был сохранен, несмотря на годовую инфляцию, которая приближается к 300%. Таким образом, текущей суммы хватит только для того, чтобы покрыть расходы до следующего месяца.

Серкис отметила, что уменьшение бюджета учреждения, которое курирует исследования и разработки в области ядерной энергетики в Аргентине, парализовало работы по строительству малого модульного реактора, а также по другим проектам в области ядерной энергетики.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что чиновникам государства и членам их семей запретят использовать для полетов частные самолеты. Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи. Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках, передает «Радиоточка НСН».

