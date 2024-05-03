Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не отказываются от Олимпиады

Поезда «Ласточка» на МЦК будут курсировать до 2 часов ночи в пасхальную ночь Завершена реконструкция Голутвинского газопровода-дюкера Все городские улицы планируют комплексно благоустроить в Москве Более 150 врачей выступили в поддержку педиатра из Москвы Надежды Буяновой На ВДНХ пройдут экскурсии, спектакли и концерты ко Дню Победы Первая декада мая в Москве будет холодной