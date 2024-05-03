Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не отказываются от Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом журналист написал в своих соцсетях.

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«Классная команда байдарочников и каноистов может побороться Париже за медали. Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются. Пловцам на заметку», - отметил комментатор.

Губерниев поздравил 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не планирует создавать альтернативу Олимпийским играм, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСпортсменыСпортДмитрий Губерниев

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