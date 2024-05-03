Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не отказываются от Олимпиады
3 мая 202416:31
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом журналист написал в своих соцсетях.
«Классная команда байдарочников и каноистов может побороться Париже за медали. Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются. Пловцам на заметку», - отметил комментатор.
Губерниев поздравил 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не планирует создавать альтернативу Олимпийским играм, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ударившего ребенка в Подмосковье мужчину заподозрили в подделке документов
- Мэр Орска заявил, что уйти в отставку сейчас будет «не по-человечески»
- Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело наемника из США
- Глава МИД Британии назвал отправку западных войск на Украину «опасной эскалацией»
- СМИ: Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ
- Минэнерго США: Для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года
- СМИ: Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве
- Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не отказываются от Олимпиады
- Сдавшегося в плен бойца ВСУ приговорили к 18 годам лишения свободы
- Замминистра образования Саратовской области получила выговор за ошибку в слове
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru