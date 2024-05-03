Шри-Ланка с 1 июня введет платные визы для туристов

Шри-Ланка с 1 июня введет платные визы для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Отмечается, что туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара или 9400 рублей по текущему курсу Центробанка.

Ранее власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз на срок до 30 дней российским туристам на неопределенный срок, напоминает «Радиоточка НСН».

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ Александра Ивина, слова которого приводит ТАСС, режим бесплатной выдачи виз продлили для граждан семи стран. Помимо российских туристов, упрощенно получить визу Шри-Ланки смогут гости из Индии, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

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ФОТО: РИА Новости
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