СМИ: Певец Niletto попал в больницу с травмой ноги

Певец Niletto (Данил Прытков) госпитализирован в травмой ноги. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Лига ставок. Media Basket».

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«К сожалению, в ближайшие полгода я могу играть только в одноногий баскетбол. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону», - рассказал артист.

По его словам, травма не тяжелая, однако она требует восстановления.

Ранее об операции на ногах сообщила Анна Asti (Анна Дзюба). Из-за продолжительного периода восстановления певица была вынуждена приостановить концертную деятельность. Однако в начале апреля она рассказала о возвращении на сцену, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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