СМИ: Певец Niletto попал в больницу с травмой ноги

«К сожалению, в ближайшие полгода я могу играть только в одноногий баскетбол. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону», - рассказал артист.

По его словам, травма не тяжелая, однако она требует восстановления.

Ранее об операции на ногах сообщила Анна Asti (Анна Дзюба). Из-за продолжительного периода восстановления певица была вынуждена приостановить концертную деятельность. Однако в начале апреля она рассказала о возвращении на сцену, напоминает «Радиоточка НСН».

