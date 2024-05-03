СМИ: Певец Niletto попал в больницу с травмой ноги
Певец Niletto (Данил Прытков) госпитализирован в травмой ноги. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Лига ставок. Media Basket».
«К сожалению, в ближайшие полгода я могу играть только в одноногий баскетбол. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону», - рассказал артист.
По его словам, травма не тяжелая, однако она требует восстановления.
Ранее об операции на ногах сообщила Анна Asti (Анна Дзюба). Из-за продолжительного периода восстановления певица была вынуждена приостановить концертную деятельность. Однако в начале апреля она рассказала о возвращении на сцену, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Певец Niletto попал в больницу с травмой ноги
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