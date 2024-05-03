Замминистра образования Саратовской области получила выговор за ошибку в слове

Отмечается, что ошибка была допущена в названии мероприятия, на закрытии которого присутствовал министр образования Саратовской области Михаил Орлов. Участники встречи стояли на фоне экрана, на котором слово «торжественная» было написано с одной «н».

Инцидент произошел 26 апреля на церемонии закрытия региональных этапов конкурса профмастерства педагогов.

Ранее из-за технической ошибки в новом загранпаспорте старшего сына семья из Челябинска не смогла отправиться в оплаченный заранее отпуск в Египте стоимостью полмиллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН». Документ аннулировали на пограничном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за отсутствия указания пола в машинопечатной зоне.