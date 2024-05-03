СМИ: Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию, передает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, сейчас артист находится в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что Носков пожаловался на боли в груди, кашель и высокую температуру, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь.

Артиста госпитализировали. По его словам, его плохое самочувствие появилось после поездки в санаторий.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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