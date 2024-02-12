Зеленский продлил военное положение на Украине
12 февраля 202413:03
Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Таким образом, выборы президента на Украине этой весной не состоятся, уточняют журналисты.
На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, на следующий - президентом подписан указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указов неоднократно продлевалось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru