Зеленский: Разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины
18 ноября 202400:03
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram разрешение Киеву бить вглубь территории России.
Глава государства назвал это частью плана победы Украины, который он представил ранее партнерам. Президент напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.
«Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru