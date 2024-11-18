Зеленский: Разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram разрешение Киеву бить вглубь территории России.

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Глава государства назвал это частью плана победы Украины, который он представил ранее партнерам. Президент напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

«Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРакетыСШАУкраинаВладимир Зеленский

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