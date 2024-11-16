Она напомнила, что этим уже давно занимаются немецкие партнеры, в том числе Великобритания и Франция. При этом отмечается, что глава МИД ФРГ не стала открыто говорить о крылатых ракетах Германии Taurus.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН заметил, что «Альтернатива для Германии» мешает многим партиям в ФРГ попытками наладить мир и попытаться договориться с Россией в то время, как другие немецкие партии делают все для войны в Европе, однако запретить «АдГ» при всем желании не получится.

