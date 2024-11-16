Бербок: Настало время поставить Украине дальнобойное оружие
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что пришло время поставить Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает издание «Tagesspeigel».
Она напомнила, что этим уже давно занимаются немецкие партнеры, в том числе Великобритания и Франция. При этом отмечается, что глава МИД ФРГ не стала открыто говорить о крылатых ракетах Германии Taurus.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН заметил, что «Альтернатива для Германии» мешает многим партиям в ФРГ попытками наладить мир и попытаться договориться с Россией в то время, как другие немецкие партии делают все для войны в Европе, однако запретить «АдГ» при всем желании не получится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru