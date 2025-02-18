«Производим больше»: Европейского оружия для поддержки ВСУ хватит на несколько месяцев

У Европы на складах осталось оружия и боеприпасов максимум на несколько месяцев, чтобы поддерживать Украину, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times. Подберезкин рассказал, почему Европа оказалась в такой ситуации.