«Производим больше»: Европейского оружия для поддержки ВСУ хватит на несколько месяцев
Европе потребуется минимум два-три года для запуска массового производства вооружения, склады опустошены, заявил НСН Алексей Подберезкин.
У Европы на складах осталось оружия и боеприпасов максимум на несколько месяцев, чтобы поддерживать Украину, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times. Подберезкин рассказал, почему Европа оказалась в такой ситуации.
«Какое-то оружие на складах Европы осталось, но вопрос в том, сколько его осталось. Если продолжатся интенсивные боевые действия, я сомневаюсь, что этих остатков хватит больше, чем на несколько месяцев. Чтобы обеспечить боеспособность европейской армии, нужны время и деньги. Они смогут поддерживать определенный уровень поставок беспилотников, они это и делают. Речь идет о миллионах поставок. Но у нас темпы производства значительно быстрее. В других производствах относительно Европы я сомневаюсь. То, что сейчас есть в Великобритании, Германии и Франции, не ориентировано на массированное производство. Если говорим про высокоточные ракеты, речь идет о сотнях, мы в это же время производим уже тысячу. Мы производим примерно в два раза больше ракет, чем все страны мира», - рассказал он.
По его словам, Европе потребуется минимум два-три года для запуска массового производства, до этого Украине продавали старые образцы со складов.
«Европейского оружия точно не хватит для обеспечения интенсивных действий ВСУ. Даже американского оружия не хватит, так как необходимо увеличивать серийность производства. До этого они продавали устаревшие образцы со складов. Европа, конечно, может развернуть массированное производство, но для этого нужны деньги и время. И нужен не один год для этого, минимум два-три года, а лучше – больше трех лет. Поставки вооружений, которые осуществлялись через Европу, для европейцев были очень выгодны. В некоторых случаях цены на боеприпасы и артиллерию выросли в десять раз. Это также позволило избавиться от не самых лучших вооружений, которые нужно было списывать. Например, старые танки Leopard продавались на Украину, их заменяли более новыми моделями», - заключил собеседник НСН.
Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН».
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