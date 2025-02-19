Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он утверждает, что Россия «никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной».

По мнению Путина, напротив, «это они прекратили или запретили контакты». Путин процитировал президента США Дональда Трампа, заявившего, что переговоры будут происходит «при участии Украины».