Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он утверждает, что Россия «никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной».
По мнению Путина, напротив, «это они прекратили или запретили контакты». Путин процитировал президента США Дональда Трампа, заявившего, что переговоры будут происходит «при участии Украины».
«У Киева нет оснований для подобной реакции на встречу в Эр-Рияде, никто не исключает Украину из переговорного процесса», — заявил президент РФ.
Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать в предстоящих выборах и не сможет помешать их проведению, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он утверждает, что Россия и США могут договориться о прекращении боевых действий, что снимает военное положение на Украине.
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