«Черный день Зеленского»: Что будет с Украиной после слов Трампа о «диктаторе»
Трамп заговорил о выборах на Украине, назвав Зеленского диктатором, игравшим на слабостях Байдена, Путин призвал Киев «не истерить», а Медведев допустил, что «хозяин» хочет пустить под нож «надоевшее животное».
В Киеве еще не успели отойти от шока после российско-американской встречи в Эр-Рияде, как президент США Дональд Трамп обрушил шквал критики на украинского лидера Владимира Зеленского.
Трамп назвал главу киевского режима диктатором и комедиантом, оценив уровень его популярности в стране в 4%. Кроме того в «черный день» Зеленского по нему прошлись президент РФ Владимир Путин и другие российские политики.
ДИКТАТОР БЕЗ ВЫБОРОВ: «ТРАМП КАТАЕТ ЗЕ»
Первая с начала спецоперации встреча российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии 18 февраля оставила больше вопросов, чем ответов. Самый яркий ее итог озвучили журналисты Fox News, утверждавшие, что стороны договорились о трехступенчатом плане, предполагающем перемирие, выборы на Украине и подписание финального соглашения. Официальные лица назвали эту информацию фейком, однако уже сегодня Дональд Трамп указал на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
«Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку (…) Когда они хотят получить место за столом (переговоров – прим. НСН), разве народ Украины не должен сказать, что у нас давно не было выборов?" – сказал Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго.
Однако это было еще не все. Глава Белого дома продолжил громить украинского лидера, назвав того диктатором и обманщиком.
«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп в соцсетях.
Он также назвал Зеленского «имевшим скромный успех юмористом», уговорившим США потратить $350 млрд на «войну, которую он не смог бы выиграть».
Бывший участник КВН поспешил заявить в ответ, что Трампа дезинформировали и ему доверяют не 4%, а 57% украинцев, однако было уже поздно.
«Ну тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен», - иронично написал входящий в команду Трампа миллиардер Илон Маск.
Ну а беглый украинский блогер Анатолий Шарий констатировал, что «Трамп теперь катает Зе в открытую».
«БЕШЕНСТВО И ИСТЕРИКА»: КТО ЗАМЕНИТ ЗЕЛЕНСКОГО?
Досталось Зеленскому сегодня и на другой стороне земного шара. Президент России Владимир Путин напомнил, что всегда был готов к переговорам с Украиной, и высказался об «истерике» Киева в связи с отсутствием украинской стороны на переговорах в Эр-Рияде.
«Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины - ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна», - сказал Путин журналистам.
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью».
«У меня нет оснований полагать, что президент Трамп что-то делает для того, чтобы кому-то понравиться. Это исключено. Он абсолютно самостоятельный политик. Кроме всего прочего, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. А такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях наподобие господина Зеленского», - сказал журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.
Ну а самыми яркими, по традиции, стали высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. На фоне атаки украинскими беспилотниками одной из станций Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) он заявил, что «бешеное животное укусило хозяина».
«Вопрос: зачем лебезящему сальному животному, которое полностью зависит от «доброты» своего хозяина и размера поставленного ему корыта, понадобилось атаковать своих благодетелей? Ответ прост. Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца, в руку президента США», - живописал в Telegram Дмитрий Анатольевич.
На фоне всех этих высказываний возникает другой вопрос: а кто же станет соперником последнего президента Украины на грядущих выборах. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил в беседе с НСН, что выборы пройдут без участия Зеленского.
«Своими высказываниями Трамп закатал Зеленского в асфальт, его не существует как кандидата на выборах. (…) Но даже нацисты сегодня не за Зеленского, так как считают, что возглавить это все может Залужный. На Украине оживились все – и Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, прим. НСН), и Залужный, и Кличко. Зеленский стал препятствием, его решили убрать», - пояснил Олейник.
При этом председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов анонсировал в соцсетях битву «"За" против "Зе" или Чужой против Хищника». По его мнению, Украина выберет «новый оттенок коричневого - Залужного вместо Зеленского».
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