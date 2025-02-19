«Черный день Зеленского»: Что будет с Украиной после слов Трампа о «диктаторе»

ДИКТАТОР БЕЗ ВЫБОРОВ: «ТРАМП КАТАЕТ ЗЕ»

Первая с начала спецоперации встреча российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии 18 февраля оставила больше вопросов, чем ответов. Самый яркий ее итог озвучили журналисты Fox News, утверждавшие, что стороны договорились о трехступенчатом плане, предполагающем перемирие, выборы на Украине и подписание финального соглашения. Официальные лица назвали эту информацию фейком, однако уже сегодня Дональд Трамп указал на необходимость проведения президентских выборов на Украине.

«Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку (…) Когда они хотят получить место за столом (переговоров – прим. НСН), разве народ Украины не должен сказать, что у нас давно не было выборов?" – сказал Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго.

Однако это было еще не все. Глава Белого дома продолжил громить украинского лидера, назвав того диктатором и обманщиком.

«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп в соцсетях.

Он также назвал Зеленского «имевшим скромный успех юмористом», уговорившим США потратить $350 млрд на «войну, которую он не смог бы выиграть».

Бывший участник КВН поспешил заявить в ответ, что Трампа дезинформировали и ему доверяют не 4%, а 57% украинцев, однако было уже поздно.

«Ну тогда он должен быть рад проведению выборов, если он так популярен», - иронично написал входящий в команду Трампа миллиардер Илон Маск.

Ну а беглый украинский блогер Анатолий Шарий констатировал, что «Трамп теперь катает Зе в открытую».