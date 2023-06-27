Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях украинских войск

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Стороны традиционно обсудили ситуацию на фронте, Зеленский также рассказал о поездке на передовые позиции ВСУ. Он рассказал норвежскому премьеру-министру о потребностях Украины, в частности в артиллерии.

После разговора Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку и пригласил на Украину, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинский президент уволил главу «Укроборонпрома». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:НорвегияВладимир Зеленский

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