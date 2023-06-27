Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях украинских войск

Стороны традиционно обсудили ситуацию на фронте, Зеленский также рассказал о поездке на передовые позиции ВСУ. Он рассказал норвежскому премьеру-министру о потребностях Украины, в частности в артиллерии.

После разговора Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку и пригласил на Украину, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинский президент уволил главу «Укроборонпрома». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

