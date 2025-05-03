СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак

Несколько лет назад 53-летняя Наталья Гусева-Мурашкевич, исполнившая роль Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», пожаловалась на плохое самочувствие.

Минздрав: В России спасают более 83% детей с онкологией

По данным Telegram-канала Mash, после комплексного обследования медики обнаружили страшное заболевание — актрисе диагностировали онкологию.

Актриса перенесла ряд операций, но болезнь продолжает прогрессировать. Врачи запретили ей заниматься тяжелой работой.

Ранее у народного артиста РСФСР Сергея Никоненко выявили новообразование с подозрением на онкологию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кадр из фильма «Гостья из будущего»
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеваниеОнкологияАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры