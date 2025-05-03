СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
Несколько лет назад 53-летняя Наталья Гусева-Мурашкевич, исполнившая роль Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», пожаловалась на плохое самочувствие.
По данным Telegram-канала Mash, после комплексного обследования медики обнаружили страшное заболевание — актрисе диагностировали онкологию.
Актриса перенесла ряд операций, но болезнь продолжает прогрессировать. Врачи запретили ей заниматься тяжелой работой.
Ранее у народного артиста РСФСР Сергея Никоненко выявили новообразование с подозрением на онкологию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru