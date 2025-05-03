Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая
В Подмосковье после масштабной аварии электроснабжение полностью восстановят к 4 мая, заявил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
Подачу электричества планировали возобновить вчера к 11 вечера, потом сроки перенесли на сегодняшний вечер. Теперь полное восстановление электроснабжения обещают завтра.
Второй день жители районов севера и северо-запада области находятся без электричества: аварийные бригады меняют провода и поврежденные опоры, в регион дополнительно вызвали энергетиков из других городов. Без электричества остаются Солнечногорск, Клин, Истра и окрестности. Отключены 348 населенных пунктов, затронуто 18160 человек, включая 4,5 тысячи детей. Стихия повалила свыше 1,5 тысячи деревьев, повреждены 199 автомобилей.
Ранее масштабный блэкаут произошел в Калининграде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
- Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая
- Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»
- В Калининграде произошел масштабный блэкаут
- Автор хита из фильма «Бестолковые» погибла при пожаре в США
- RT «оживил» Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
- Тимощук: Зрители Дома музыки адаптировались к новым правилам покупки билетов
- Кристина Орбакайте намерена судиться с Латвией из-за недопуска в страну
- Сикстинскую капеллу начали готовить к выборам нового папы римского
- Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru