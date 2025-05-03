Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая

В Подмосковье после масштабной аварии электроснабжение полностью восстановят к 4 мая, заявил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

В Калининграде произошел масштабный блэкаут

Подачу электричества планировали возобновить вчера к 11 вечера, потом сроки перенесли на сегодняшний вечер. Теперь полное восстановление электроснабжения обещают завтра.

Второй день жители районов севера и северо-запада области находятся без электричества: аварийные бригады меняют провода и поврежденные опоры, в регион дополнительно вызвали энергетиков из других городов. Без электричества остаются Солнечногорск, Клин, Истра и окрестности. Отключены 348 населенных пунктов, затронуто 18160 человек, включая 4,5 тысячи детей. Стихия повалила свыше 1,5 тысячи деревьев, повреждены 199 автомобилей.

Ранее масштабный блэкаут произошел в Калининграде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Россети Московский регион»
ТЕГИ:Московская ОбластьЭлектричество

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