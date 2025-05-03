Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»

Релиз хоррора «Лихо одноглазое» изначально должен был состояться еще в прошлом году, но его перенесли на лето 2025 года. Игрок должен будет изучать погруженные во мрак локации и решать головоломки, освещая себе путь с помощью постоянно гаснущих спичек.

Напомним, именно Morteshka создала «Черную книгу» — историю молодой знатки Василисы, которая пытается вернуть из мира мертвых своего возлюбленного, по пути сражаясь с чудовищами из русского фольклора.



Ранее рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) анонсировал выход своей первой видеоигры под названием «Заложник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

