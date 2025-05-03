Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»
Пермская студия Morteshka представила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое».
Релиз хоррора «Лихо одноглазое» изначально должен был состояться еще в прошлом году, но его перенесли на лето 2025 года. Игрок должен будет изучать погруженные во мрак локации и решать головоломки, освещая себе путь с помощью постоянно гаснущих спичек.
Напомним, именно Morteshka создала «Черную книгу» — историю молодой знатки Василисы, которая пытается вернуть из мира мертвых своего возлюбленного, по пути сражаясь с чудовищами из русского фольклора.
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