Тимощук: Зрители Дома музыки адаптировались к новым правилам покупки билетов
Зрители адаптировались к новым правилам покупки билетов и посещения культурных площадок, сказал РИА Новости гендиректор Московского международного дома музыки Сергей Тимощук.
По его словам, после введения новых правил покупки билетов число посетителей выросло, а выручка увеличилась.
Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в марте. Теперь с посетителей требуется документ, удостоверяющий личность. При входе на спектакль документы обязательно проверяют, иначе могут не допустить на постановку.
Тимощук отметил, что на начальном этапе пилотного проекта многие опасались очередей на входе или возможного сокращения посещаемости. Он заявил, что никакие изменения в правилах посещения концертных залов не остановили зрителей.
Ранее глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что спустя месяц после начала продажи билетов по паспортным данным и иным документам, удостоверяющим личность, театры по-прежнему полны зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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