Кристина Орбакайте намерена судиться с Латвией из-за недопуска в страну
Российская певица Кристина Орбакайте планирует судиться с Латвией из-за недопуска в страну
Орбакайте должна была выступить в Латвии в конце мая, однако местные общественники призывали отменить концерт, так как певица не заявила о непринятии спецоперации на Украине, а в марте прошлого года подарила билеты на свое выступление семьям военнослужащих. В итоге МВД Латвии запретило въезд на основании запроса Службы госбезопасности.
По словам Орбакайте, «отмена концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. <…> Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией».
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Орбакайте не станет отказываться от возможности выступать в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru