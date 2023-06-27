На Украине допустили срыв отопительного сезона

В ассоциации обратили внимание на рост количества жалоб муниципалитетов в правительство о компенсации разницы в тарифах. В кабинет министров обратились 36 общин с общим числом жителей более пяти миллионов.

«Они могут остаться без тепла», - предупредили в ассоциации.

Минэнерго Украины 30 апреля объявило о повышении тарифов на электричество. Глава ведомства Фарид Сафаров назвал решение вынужденным, передает «Радиоточка НСН».

