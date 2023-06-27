На Украине допустили срыв отопительного сезона
Подготовка к отопительному сезону на Украине находится под угрозой, заявили в Ассоциации городов страны. Об этом пишет РИА Новости.
В ассоциации обратили внимание на рост количества жалоб муниципалитетов в правительство о компенсации разницы в тарифах. В кабинет министров обратились 36 общин с общим числом жителей более пяти миллионов.
«Они могут остаться без тепла», - предупредили в ассоциации.
Минэнерго Украины 30 апреля объявило о повышении тарифов на электричество. Глава ведомства Фарид Сафаров назвал решение вынужденным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru