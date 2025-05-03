Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия

Он отметил, что российская сторона ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.

По словам официального представителя Кремля, заявления украинской стороны по перемирию демонстрируют, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима.



Говоря о параде Победы в Москве, Песков отметил, что список зарубежных гостей будет представлен на брифинге в понедельник.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

