Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.

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Он отметил, что российская сторона ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.

По словам официального представителя Кремля, заявления украинской стороны по перемирию демонстрируют, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима.

Говоря о параде Победы в Москве, Песков отметил, что список зарубежных гостей будет представлен на брифинге в понедельник.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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