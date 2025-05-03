Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.
Он отметил, что российская сторона ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.
По словам официального представителя Кремля, заявления украинской стороны по перемирию демонстрируют, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима.
Говоря о параде Победы в Москве, Песков отметил, что список зарубежных гостей будет представлен на брифинге в понедельник.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал словесной провокацией заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия
- Директор студии «Анимаккорд» Ловейко опроверг уход «Маши и Медведя» из России
- Уровень воды в реке Ишим Тюменской области превысил отметку «опасное явление»
- США выделили $310,5 миллиона на обслуживание истребителей F-16 на Украине
- СМИ: Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение
- Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе
- Черноморский флот уничтожил 23 безэкипажных катера ВСУ
- Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области
- Медведев назвал провокацией угрозы Зеленского мировым лидерам на День Победы в Москве
- Володин: В ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru