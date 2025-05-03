RT «оживил» Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину

Телеканал RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» снимок бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля.

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На видеоролике, опубликованном телеканалом, Черчилль зачитал фрагмент письма главе СССР Иосифу Сталину.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», - говорит Черчилль.

Это настоящая цитата главы британского правительства.

Мотивацией для создания такого видео стало то, как нынешний британский премьер Кир Стармер замалчивает и искажает историю.

Ранее в преддверии 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США внесли в победу над фашистской Германией больший вклад, чем другие государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сриншот из видео RT
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