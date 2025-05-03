RT «оживил» Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
Телеканал RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» снимок бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля.
На видеоролике, опубликованном телеканалом, Черчилль зачитал фрагмент письма главе СССР Иосифу Сталину.
«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», - говорит Черчилль.
Это настоящая цитата главы британского правительства.
Мотивацией для создания такого видео стало то, как нынешний британский премьер Кир Стармер замалчивает и искажает историю.
Ранее в преддверии 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США внесли в победу над фашистской Германией больший вклад, чем другие государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru