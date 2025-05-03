Автор хита из фильма «Бестолковые» погибла при пожаре в США

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл погибла во время пожара в пригороде Миннеаполиса. Об этом сообщил менеджер артистки Джон Портер.

Собьюл известна широкому зрителю своим сатирическим гимном Supermodel для саундтрека к фильму «Бестолковые». Кроме того, она написала трек «I Kissed a Girl», который входил в хит-парад Billboard Top 20.

Собьюл было 66 лет.

