Автор хита из фильма «Бестолковые» погибла при пожаре в США
3 мая 202517:36
Американская певица и автор песен Джилл Собьюл погибла во время пожара в пригороде Миннеаполиса. Об этом сообщил менеджер артистки Джон Портер.
Собьюл известна широкому зрителю своим сатирическим гимном Supermodel для саундтрека к фильму «Бестолковые». Кроме того, она написала трек «I Kissed a Girl», который входил в хит-парад Billboard Top 20.
Собьюл было 66 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru