В Калининграде произошел масштабный блэкаут

Масштабный блэкаут произошел в Калининграде. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Майский снегопад в Москве и области оставил граждан без света и повредил автомобили

По его словам, в настоящее время специалисты устраняют причины произошедшего.

Беспрозванных заверил, что все системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме.

Ранее гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что сбой в работе энергосистемы Московской области, произошедший накануне из-за снегопада, стал одним из самых крупных за последние 15 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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