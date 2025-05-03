В Калининграде произошел масштабный блэкаут
3 мая 202517:59
Масштабный блэкаут произошел в Калининграде. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
По его словам, в настоящее время специалисты устраняют причины произошедшего.
Беспрозванных заверил, что все системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме.
Ранее гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что сбой в работе энергосистемы Московской области, произошедший накануне из-за снегопада, стал одним из самых крупных за последние 15 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru