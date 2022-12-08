Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
Полное восстановление украинской энергосистемы в настоящее время невозможно, сообщает RT со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в стране постоянно увеличивается генерация и поставки электричества. «Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время», — заявил глава государства.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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