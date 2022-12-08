Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

По его словам, в стране постоянно увеличивается генерация и поставки электричества. «Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время», — заявил глава государства.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

