Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

Полное восстановление украинской энергосистемы в настоящее время невозможно, сообщает RT со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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По его словам, в стране постоянно увеличивается генерация и поставки электричества. «Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время», — заявил глава государства.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЭнергетикаУкраинаВладимир Зеленский
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