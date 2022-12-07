Журнал Time назвал Зеленского «Человеком года»

В материале издания также говорится о «духе Украины», который «воплощали бесчисленные личности внутри страны и за её пределами».

«За доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх, за то, что побуждает людей и народы объединиться для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира — Владимир Зеленский и дух Украины — персона Time 2022 года», - указали в журнале.

Журнал Time выбирает «Человека года» с 1927 года. В 2021 году им стал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает RT.

