Зеленский распорядился усилить защиту украинских энергообъектов

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram распорядился усилить защиту энергетических объектов страны к новому отопительному сезону.

Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

Глава государства также потребовал восстановить поврежденную инфраструктуру к этому времени. Зеленский отметил, что большая работа в этом направлении уже началась.

Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияЭлектричествоУкраинаВладимир Зеленский
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