Зеленский распорядился усилить защиту украинских энергообъектов

Глава государства также потребовал восстановить поврежденную инфраструктуру к этому времени. Зеленский отметил, что большая работа в этом направлении уже началась.

Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.

