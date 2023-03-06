Зеленский распорядился усилить защиту украинских энергообъектов
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram распорядился усилить защиту энергетических объектов страны к новому отопительному сезону.
Глава государства также потребовал восстановить поврежденную инфраструктуру к этому времени. Зеленский отметил, что большая работа в этом направлении уже началась.
Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru