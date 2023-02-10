На Украине в очередной раз подорожали продукты
На Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, в магазинах уже переписали ценники на молочные продукты, овощи, вермишель. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении.
Чтобы производство не останавливалось на время отключений электричества, предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров, так как вырабатываемое таким способом электричество до трех раз дороже сетевого.
Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в будущем страна может увеличить закупку в Евросоюзе до миллиарда кВт.ч в месяц. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.
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