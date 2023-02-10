На Украине в очередной раз подорожали продукты

По данным издания, в магазинах уже переписали ценники на молочные продукты, овощи, вермишель. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении.

Чтобы производство не останавливалось на время отключений электричества, предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров, так как вырабатываемое таким способом электричество до трех раз дороже сетевого.

Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в будущем страна может увеличить закупку в Евросоюзе до миллиарда кВт.ч в месяц. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.

