Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии
Квитанции за электроэнергию могут приходить украинцам с более высокими суммами, чем раньше, несмотря на отключения электричества, сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в соцсетях.
«Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется. <...> И второе, по счетам: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно», — заявил он.
Отмечается, что когда присутствует электроэнергия в домах, то все пользуются розетками, что создает резкий скачок потребления — и такая нагрузка может стать причиной аварии, из-за которой украинцы вновь останутся без электричества.
Ранее Ковалено сообщил, что в украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации. Ситуация настолько тяжелая, что компания «Крэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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