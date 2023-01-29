Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

МО: 14 человек погибли, ещё 24 были ранены в результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

СМИ: отставной генерал Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии

Турецкий президент Эрдоган заявил, что имеет право на выдвижение на новый срок в качестве главы государства

СМИ: несколько ДТП с участием туристических автобусов произошли в центре Турции

Юрий Уткульбаев назначен главным тренером казанского «Рубина»