Зеленский раскрыл причину отступления из Авдеевки
Угроза попасть частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окружение в Авдеевке стала причиной их отступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.
Глава Украины также поддержал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и всего военного руководства, назвав план по выводу войск из Авдеевки верным и логичным, пишут «Известия».
«Это правильное решение, не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — заявил Зеленский.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский планирует турне по западноевропейским странам, чтобы ускорить передачу военной помощи Киеву. По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru