Зеленский раскрыл причину отступления из Авдеевки

Глава Украины также поддержал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и всего военного руководства, назвав план по выводу войск из Авдеевки верным и логичным, пишут «Известия».



«Это правильное решение, не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — заявил Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский планирует турне по западноевропейским странам, чтобы ускорить передачу военной помощи Киеву. По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





