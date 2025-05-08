Умер автор концепции «мягкой силы» политолог Джозеф Най

Политолог Джозеф Най умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

«Джозеф С. Най-младший, почетный профессор Гарвардского университета, чьи идеи о природе силы в международных отношениях повлияли на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из самых известных политических мыслителей в мире, скончался», — отмечается в сообщении.

Ученый родился в 1937 году в американском Саут-Ориндже. Най получил степень бакалавра в Принстонском университете, был стипендиатом Родса в Оксфорде, защитил степень доктора философии в области политики в Гарвардском университете и позже преподавал в учебном заведении. Кроме того, Най работал в правительстве США, он занимал в том числе должности главы Национального разведывательного совета и заместителя министра обороны по международной безопасности.

Ученый впервые сформулировал концепцию «мягкой силы» - способности страны добиваться своих целей за счет привлекательности культуры и общественно-политических ценностей. Най писал, что государство может достигать желаемых результатов в мировой политике, так как другие хотят следовать за ним, «подражая примеру, стремясь к уровню процветания и открытости».

Ранее в США умер лауреат Нобелевской премии по физике, почетный профессор Колумбийского университета Ли Чжэндао, напоминает РЕН ТВ.

